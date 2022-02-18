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İSLAM Prof. Boynukalın'dan Mustafa İslamoğlu'nun 'Ayasofya' açıklamasına tepki!
İSLAM

Prof. Boynukalın'dan Mustafa İslamoğlu'nun 'Ayasofya' açıklamasına tepki!

"Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir." ifadeleri ile tepkileri üzerine çeken Mustafa İslamoğlu'na cevap, Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan geldi. Prof. Boynukalın, "Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkan Bizans'ın evlatlarıyla Ayasofya'yı cami yapan Fatihlerin evlatlarının mücadelesi kıyamete kadar sürecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 18:08:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuşan Mustafa İslamoğlu'nun, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir." sözlerine cevap verdi.

'İdrak edemeyenlere Allah hidayet versin'

Efendimiz (SAV) tarafından müjdelenmiş kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'a dikkat çeken Prof. Boynukalın, "Resûlüllah (sa) tarafından fethi müjdelenen İstanbul'un sembolü Ayasofya'nın sadece Allah'ın adı anılan bir camiye çevrilmesini hazmedemeyen veya idrak edemeyenlere Allah hidayet versin, Kur'an'ı doğru anlamayı nasip etsin. Cumamız hidayet, hayır ve bereketlere vesile olsun." dedi.

"Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkan Bizans'ın evlatlarıyla Ayasofya'yı cami yapan Fatihlerin evlatlarının mücadelesi kıyamete kadar sürecektir." ifadesini kullanan Prof. Boynukalın, A'raf suresinin 128. ayet-i kerimesini paylaştı:

Yeryüzü Allah'ındır; O, kullarından dilediğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir. (A'raf suresi 128).

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