Prof. Aydal tehlikeye dikkat çekti: İlk kullanım yaşı ilkokula kadar düştü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklama ile uyuşturucu kullanımının ilkokul seviyesine kadar düştüğünü ve acil önlemler alınmadığı takdirde problemin süratle büyüyeceğini söyledi.

'Uyuşturucu kullanımındaki artış ürküten bir hızda sürüyor'

"Ülkemizin lokasyon olarak uyuşturucu üretilen ülkeler ile uyuşturucuyu çok tüketen Avrupa trafiği üzerinde bulunması maalesef ülkemizde de uyuşturucu satışını ve kullanımını çok arttırmıştır." diyen Prof. Aydal, "Uyuşturucu kullanımının ilkokul öğrencileri seviyelerine kadar düştüğü, birçok basın yayın kuruluşu tarafından da televizyonlarda paylaşılmıştır. Türkiye verileri yakından incelendiğinde bu artışın ürkütücü bir hızla gerçekleştiği görülmüştür. 2006-2019 yılları arasındaki verilere göre; İstanbul'da uyuşturucudan mahkûm olmuş kişi sayısı 648’den 3204'e yükselmiştir. Adana ilinde ise en yüksek artışın yaşandığı dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve terör arasındaki ilişki

"Uyuşturucu ve terör arasındaki bağlantı düşünülerek bu durumun emniyet güçlerince dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir." uyarısı yapan Prof. Ardal, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ticaretinde artış bulunan iller; İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Bursa ve Konya’dır. Nüfuslarına oranla uyuşturucuyu kullanan sayıları bakımından dikkat çeken iller ise İzmir, Aydın, Samsun şeklinde sıralanmaktadır."

'Gerçek rakamlar kayda geçenlerin çok üzerinde'

"Son zamanlarda 'ben sadece kullanıcıyım, içiciyim' diyen şahısların mahkûm bile edilmediği, serbest bırakıldığı düşünüldüğünde gerçek rakamların, kayda geçenlerin çok üzerinde olduğu tahmin edilebilir."