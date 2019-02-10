Prenses Meghan'dan “maskaralık!” İngiliz medyasının diline düştü...

yeniakit.com.tr İngiliz prensi Harry ile hanımı Meghan Markle, “seks işçileri” için faaliyet gösteren bir hayır kuruma ziyaret edip bu kadınlara destek olmak istedi. Fakat prensesin bir hareketi fena alay edilmesine yol açtı.

“Seks işçilerine” destek ziyaretinde skandal

“Neden Meghan’ın nefsine düşkün ‘kuvvetlendirici muz’ akrobasisi yardım etmek iddiasında olduğu seks işçilerini gülünç konuma düşüren aşağılayıcı bir maskaralıktı?” serlevhalı yazısı ile İngilizlerin meşhur yazarı Piers Morgan, mevzuyu Daily Mail Online için ele aldı.

Aslında yazısının başlığındaki ifadeyi tamamen Prens Harry’nin hükümlü suratının söylediğini kaydeden Morgan şöyle devam etti:

“Heyecanlanmış karısı Meghan markle ‘Bir fikrim var’ deyip gürültülü bir surette keçeli kalem isterken, zavallı Harry ölüm hücresinde nihayet infaz gününün geldiği söylenen bir adam gibi gözüküyordu. Bir an için afalladı fakat kaderine ve yapabileceği hiçbir şey olmadığı şeklindeki hasta edici hakikate boyun eğdi.

Neticede, geçen yılki fırtınalı düğün hazırlığında saray görevlilerine ‘Meghan ne isterse alır’ diye havlayan oydu. Sussex Düşesi bu evlilikte sadece pantolonları giymiyor, Harry’nin eski ordu üniforması yürüyüş botları, takım elbisesi ve kravatını da o giyiyor.

Dolayısıyla o keçeli kalem için bağırırken Harry sadece sahte bir tebessüm takınmak ve sonra her ne olacaksa ona katlanmak zorunda olduğunu biliyordu. Sonra gelen ise parodinin bile neredeyse ötesindeydi.

Çift Batı İngiltere’deki Bristol şehrine, One25 adlı 150 veya daha fazla sokak seks işçilerine yemek, ilk yardım, sıcak tutacak kıyafet, kondom, güvenlik uyarıları ve konuşacak bir yer sağlayan tam ekipmanlı bir kamyon koşturan küçük bir hayır kurumunu ziyaret için seyahat ettiler.

Suçun kol geldiği bir şehrin en şiddetli bölgesine geceden geceye gidip seks için bedenlerini sergileyen bu zavallı kadınların kötü durumlarına çok ihtiyaç duyulan ışığı tutmak mükemmelen takdire şayan bir şeydir. Ciddi istismar, hasar ve hastalıklara tahammül etmek zorunda oldukları için bu, zor ve tehlikeli bir hayat.

Kadınların çoğu uyuşturucu bağımlısı ve hem bağımlılıklarını besleyebilmek hem de kendilerini boyun eğdirmek için sıklıkla döven korkunç erkek kadın tüccarlarının finansal taleplerini karşılayabilmek için kendilerini satıyorlar.

Yani Meghan ve Harry’nin devasa ünlerini bu kadınlara One25’in yardım işin teşvik için kullanmalarıyla hiçbir problemim yok. Lakin Meghan’ın o yardımı nasıl belirteceğine dair verdiği kararla büyük bir problemim var.

Prenses Meghan’dan “seks işçilerine” mesajla “kuvvetlendirilmiş muz” hediyesi...

‘Bir fikrim var!’ diye çığlık attı. Sonra bu fikrin seks işçilerine bilahare küçük yemek parselleri içerisinde verilecek muzları ihtiva ettiği ortaya çıktı.

‘Geçen gün’, dedi, ‘Bir kadının Amerika’da başlattığı bir proje gördüm, bir okul öğle yemeği programı, burada muzların her birisine çocukları iyi hissettirmek, hakikaten kuvvetlendirmek için bir onay ifadesi yahut başka bir şey yazıyordu.’ Meghan bunu derken, sahnedeymiş gibi saçlarını dalgalandırdı, hamilelik şişkinliğini nazikçe okşadı ve rahibe Teresa gibi ellerini havaya kaldırdı, ‘Bunun en inanılmaz fikir olduğunu düşündüm’, diyerek iç çekti, yardımsever bir şekilde ‘küçük bir jest’ dedi.

Ardından keçeli kalemini aldı ve şaşalamış Harry’ye bu işi kendisine bırakmasını şu sözlerle ifade etti: ‘Muz mesajının amiri benim!’ (Bu büsbütün gereksiz bir ifadeydi çünkü acı verici bir hakikat oldu ki o aslında bu ilişkideki her şeyin idaresindedir.)

Kameralar uzanırken -bir zamanlar profesyonel bir güzel hat yazıcısı olan- Meghan titiz bir şekilde kuvvetlendirici olacağı varsayılan mürekkep mesajlarını muzların üzerine yazdı. Bu mesajlar şunları ihtiva ediyordu: ‘Kuvvetlisin’, ‘Özelsin’, ‘Cesursun’ ve ‘Seviliyorsun’.

İzlediğim şeye güç bela inanabildim.

Meghan Markle aptal bir kadın değil. Öyleyse neden onun kayda değer beyninin hiçbir kısmı bu jestin, ironik bir şekilde, tahkir edilecek kocaman bir muz kabuğu üzerine yazıldığını fark etmedi?

Okul çocuklarına öğle yemekleriyle ‘kuvvetlendirici’ muz vermek bir şeydir. Gecelerini bedenleri çoğunlukla cinsel bozuklukta ve ahlaksız adamların öznesi yaparak geçirmiş fahişelere ‘kuvvetlendirici’ bir muz vermek ise bambaşka bir şeydir.

Muzların uzun süreden beri erkek tenasül uzvuna benzeyen şekilleriyle alakalı müstehcen esprilere konu olduğu hakikatinden kaçış yoktu. Binaenaleyh, muzları ‘SEVİLİYORSUN’ sözleriyle imzalayıp erkeklere sevgisiz ilişki satan kadınlara armağan etmek, onları kuvvetlendirmeyi garanti etmedi fakat tam olarak zalim şakaların patladığı sosyal medyada geniş bir alay konusu olmalarını sağladı. Zaten bu imzalı muzlarla ne yapacaklardı ki?”

Bundan sonra Morgan, The Sun gazetesine imzalı muzlardan birisini almış fahişelerden birisinin yaptığı açıklamayı paylaştı: “Buradaki insanlar yemek ve uyumak için mücadele ediyorlar ve o bize üzerinde bazı sözcükler bulunan bir meyve parçası mı veriyor? Bize yardım etmek için bundan daha fazla vesaite sahip. Yaptığı gücendirici.”

Morgan medyanın tavrından da şikâyet eden şu satırları da yazısına yerleştirdi: “Tüm yalaka medyada muzlarının hoşlanıldığı yayınlarını görecek, ve tüm iyi aktrisler gibi kendisini bu ihtişamlı ve başarılı performansından ötürü tebrik edecek.”

Meghan Markle Prens Harry’yi kele çeviriyor iddiası

Piers Morgan müstehzi üslubuyla yazısının sonunda da inceden laf sokuşturmalarına devam etti:

“Ancak söz konusu Meghan olduğunda ne yazık ki çok sıklıkla vuku bulduğu üzere, aslında tüm bunlar seks işçileri hakkında değil, onun hakkındaydı. Kendisini kasten en öne koyarak, dikkatli surette manşetlerde alaka gösteren ve paylaşımcı yapısını yakalamayı planladı, tüm elde ettiği ise ‘kuvvetlendirilmiş muzlar’ hakkında bir milyon sakat espriye maruz kalmış talihsiz 150 seks işçisi oldu.”

“Zavallı Harry’ye gelince, Meghan ile evlendiğinden beri saçlarını öyle bir hızla kaybediyor ki uzmanlar yakında ağabeyi Prens William kadar kel olmasından korkuyor. Bunun bir sebebi belki de her seferinde kafasını birkaç kere şaşkınlıkla kaşımasına yol açan ‘uyanık’ karısının şu sözleridir: ‘Bir fikrim var!’”