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Prenses Diana’nın kazağı 47 bin Euro’ya satıldı

Prenses Diana’nın kazağı RR Auction Müzayede Evi’nde düzenlenen açık arttırmayla 47 bin Euro’ya alıcı buldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:04
Prenses Diana’nın kazağı 47 bin Euro’ya satıldı

Prenses Diana’nın kazağı RR Auction Müzayede Evi’nde düzenlenen açık arttırmayla 47 bin Euro’ya alıcı buldu.


Stiliyle tarihe adını yazdıran Prenses Diana’nın uzun kollu pamuklu kazağı Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada 47 bin Euro’ya satıldı. Prenses Diana 1997’deki trajik kazadan birkaç ay önce kazağını yakın arkadaşı ve uzun süredir kişisel antrenörü olan Jenni Rivett’e hediye etmiş, "Sevgili Jenni, Diana’dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü. Diana’nın kazağı Jenni Rivett tarafından satışa sunuldu. Prenses Diana’ya ise ’Virgin Atlantic’ yazılı kazak, Richard Branson tarafından hediye edilmişti. Kazağın hiç yıkanmadığı belirtiliyor.


Prenses Diana, spor salonuna gittiği zamanlarda Virgin Atlantic yazılı kazağını giyerek medyanın ilgisini azaltmaya çalışıyordu. Diana geliştirdiği taktikle medyanın ilgisini üzerinden çekerken, dünyada odaklanacak çok daha önemli konuların olduğunu düşünüyordu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:04
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