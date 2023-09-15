Prenses Diana’nın ikonik kazağı rekor fiyata satıldı!

Prenses Diana’nın “kara koyun” olarak bilinen ikonik kazağı, açık arttırmada 1,14 milyon dolara satıldı.

Prenses Diana’nın koyun desenli ikonik kazağı, ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede tahminlerin çok üstünde bir fiyata alıcı buldu. Diana’nın ölümünün 26. yıl dönümünde 31 Ağustos'ta Sotheby's Müzayede Evi’nde açık arttırmaya çıkan kazak, 1.14 milyon dolara satıldı.

İlk olarak 50 bin ile 80 bin dolar arasında değer biçilen kazağın yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.

Diana, ünlü kazağı 1981’de İngiltere Kralı 3’üncü Charles ile nişanlıyken birlikte gittikleri polo maçında giymiş, kazak dünya çapında ilgi görmüş ve markanın ikonik tasarımlarından biri haline gelmişti. Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

Beyaz koyunlar arasında tek bir kara koyun bulunan kazağın gizli bir anlam taşıdığı öne sürülüyor. Kazaktaki kara koyunun Diana’nın Kraliyet ailesindeki dışlanmışlığını temsil ettiği ifade ediliyor.

Ünlü kazağın Victoria ve Albert Müzesi'nde bir kopyası bulunuyor.