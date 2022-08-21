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Spor Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!
Spor

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı 12 raunt sonunda oy çokluğuyla yenerek ağır sıklet kemerlerini korudu.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:15:00 -
Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

VELİAHT PRENS SELMAN DA MAÇI İZLEDİ

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome Salonu'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, çıktığı 19 müsabakadan da galip ayrılan Usyk ile kariyerindeki 26 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua karşılaştı. Rövanş müsabakasını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da izledi.

12 RAUND SONUNDA OY ÇOKLUĞUYLA GALİP GELDİ

32 yaşındaki Joshua ilk karşılaşmaya göre daha agresif bir dövüş sergilese de Usyk, 12 raunt sonunda oy çokluğuyla ringden galip ayrıldı. Hakemlerden ikisi, Usyk'e yüksek puan (115-113 ve 116-112) verirken, bir hakem ise oyunu (115-113) Joshua'dan yana kullandı.

Beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerinin sahibi Usyk böylece unvanlarını korudu.

35 yaşındaki Usyk. mücadelenin ardından "Bu zaferi ülkeme, aileme, ekibime ve bu ülkeyi savunan tüm orduya adıyorum." ifadesini kullandı.

Tyson Fury'nin henüz emekli olmadığına ve benimle dövüşmek istediğine eminim." diyen Ukraynalı boksör, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini elinde tutan Büyük Britanyalı Fury'yi maç yapmaya çağırdı.

 


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