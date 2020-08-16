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Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selman'ın 2015 yılında Suriyeli muhaliflere verdiği desteği keserek Rusya'ya kapı araladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:31:00 -
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi Saad al-Jabri Veliaht Prens Selman hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

2015 yılında Savunma Bakanı olarak görev yapan Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Suriyeli muhaliflere verdiği desteği kesti ve Rusya'ya Suriye'ye müdahale etmesi için yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

Al-Jabri, Selman'ın Rusya'ya göz kırpması sonrası CIA Müdürü John Brennan'ın kendisine bunu ilettiğini ve kendisinin de Bin Salman'a konuyla ilgili rapor verdiğini açıkladı.

Saad al-Jabri kendisine öfkelenen Selman'ın bu olaydan sonra kendisini görevden aldığını söyledi.

Selman CIA'ya yaranmak için terörist PKK/YPG'ye yardım etti

Suriye halkını sırtından bıçaklayan Selman, ABD istihbaratı (CIA) tepki gösterince Türkiye ve Ortadoğu'da fesat çıkaran terörist YPG/PKK'ya milyonlarca dolar yardımda bulunan Selman, CIA ile arada olan buzları eritti.

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