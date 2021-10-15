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Spor Prens Selman'dan çılgın plan! Para saçacak
Spor

Prens Selman'dan çılgın plan! Para saçacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın Newcastle Unıted'ı satın almasıyla birlikte gözünü yıldız futbolculara dikitiği belirtiliyor. Prens yıldız futbolcuları transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 02:44:00 -
Prens Selman'dan çılgın plan! Para saçacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı konsorsiyumun İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın almasından sonra, transfer çalışmalarında sıcak saatler yaşanmaya başlandı.

Bir taraftan teknik direktör arayışında olan İngiliz ekibi diğer taraftan da yıldız transferler ile adını sıkça duyurmak istiyor.

"City ve PSG seviyesinde olacağız"

Kulübün yeni ortaklarından biri olan Amanda Stavele'in daha önce, "Büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City - PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacağız. Bu büyük satın almayla kulübün dönüşümü gerçekleşecek" ifadeleri taraftarlarda büyük heyecan uyandırmıştı.

Haaland listenin başında yer alıyor

Bild gazetesinin haberine göre, kulübün yeni patronları Erling Haaland önceliğinde tüm yıldızlara talip. Ancak süperstarların takıma katılması için kulübün büyümesi gerekiyor ve ilk planda bunu gerçekleştirmek istiyorlar.

Teknik direktörlüğe Alman ekolü isteniyor

Prens Salman son yıllarda Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in başarılarının ardından Alman ekolünden bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor. Ralf Rangnick ve Lucien Favre gibi deneyimli isimler de listede.

Coutinho da listede

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi Barcelona'dan Coutinho olsa da bununla Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyan Timo Werner, Newcastle United'ın listesinde. Ayrıca Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic de transfer gündemlerinde yer alıyor.

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Niklas Süle'yi de radara aldılar. Bu iki yıldız futbolcu yakın dönemde St James Park'a taşınabilir. Bu transferlerin ardından daha fazla Alman futbolcunun Newcastle'a katılması bekleniyor.

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