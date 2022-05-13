Prens Selman, Premier Lig'de düğmeye bastı!
Suudi Arabistan konsorsiyumuna satılan İngiliz takımı Newcastle United'ın yeni sezon forması sızdı. Formada Suudi Arabistan detayları öne çıktı.
Suudi Arabistan konsorsiyumuna satılan İngiliz takımı Newcastle United'ın yeni sezon forması sızdı. Formada Suudi Arabistan detayları öne çıktı.
Premier Lig temsilcilerinden Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Suudi Arabistan merkezli konsorsiyuma 300 milyon Sterlin karşılığında satıldı.
Devre arasında yapılan transferlerle kümede kalmayı garantileyen siyah-beyaz renklere sahip kulübün gelecek sezon giyeceği forma sosyal medyaya sızdı.
Yeni sezon formasında kulübün yeni sahiplerinin ülkesi Suudi Arabistan renkleri olan yeşil ve beyaz renkleri yer aldı. Beyaz fon üzerinde yeşil detaylar şeklinde forma tasarlandı.
Sportmail, Newcastle United'ın yeni sezon formasını doğruladı.