Prens Selman o Türk'e kafayı taktı! Resmen almaya geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Uğurcan Çakır'dan önce çok konuşulacak bir transfere imza atmak üzere. Newcastle United'a seviye atlatmak isteyen Prens Selman, Uğurcan Çakır transferi öncesi bir diğer milli yıldızımızı kadroya katıyor. İşte flaş transferin detayları…

Prens Selman gelecek sezon Newcastle United'ı iddialı bir noktaya taşımak adına düğmeye bastı. Uzun süredir Uğurcan Çakır'ı gündeminde tutan İngiliz ekibi, bir başka milli futbolcumuza da kancayı taktı. Prens Selman'ın Uğurcan Çakır transferi öncesi Merih Demiral'ı kadroya katmaya hazırlandığı belirtildi.

Uğurcan'dan önce Merih

İtalyan basınında çıkan habere göre Prens Selman, Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Merih Demiral'ı transfer ediyor. Uğurcan Çakır transferi için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilen Prens Selman'ın milli stoperimiz için ise 40-50 milyon euro arası bir parayı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Newcastle hemen transfer etmek istiyor

Uğurcan Çakır için henüz resmi adımları atmayan Prens Selman'ın takımı Newcastle United'ın, Merih için elini çabuk tutmak istediği belirtildi. Oyuncu için Manchester United'ın da devrede olduğu ancak Prens Selman'ın bu transferde çok daha avantajlı olduğu belirtildi.

Premier Lig'de oynayacaklar

Prens Selman'ın hem Uğurcan Çakır hem de Merih Demiral transferlerini bitirmesi halinde milli futbolcularımızın ilk Premier Lig deneyimlerinde gösterecekleri performans şimdiden taraftarları heyecanlandırmaya başladı.