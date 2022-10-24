Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Hakan Çalhanoğlu'nun adı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın takımı Newcastle United ile anılıyor. Inter'in en önemli isimlerinden biri olan milli futbolcumuz gösterdiği performans ile İngiliz ekibinin radarında. Çizme basının duyurduğu habere göre; İngilizler kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

RENS SELMAN'IN YENİ GÖZDESİ HAKAN ÇALHANOĞLU

Aksam.com.tr'nin Calciomercato'dan aktardığı habere göre; Newcastle United, Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor. Suudi Arabistan fonu satın aldıktan sonra transferde eli açılan İngiliz ekibi milli yıldız ile kadrosunu süslemeyi düşünüyor.

Yaz transfer döneminde Alexander Isak ile kulüp rekorunu kıran İngiliz ekibinin Ocak ayında da da Hakan Çalhanoğlu için dev bir teklif sunmayı düşündüğü ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'IN KASASINI DOLDURACAK

Aksam'ın aktardığı haberin devamında; Newcastle United'ın milli yıldız için 31 milyon sterlini gözden çıkardığı ve Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı belirtildi.

Tecrübeli yıldız ile Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın da ilgilendiği, fakat Prens Selman'ın ekibinin maddi konularda daha rahat olduğu için transferde bir adım önde olabileceği ileri sürüldü.

MİLLİ YILDIZIN INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter ile 14 maça çıktı. Milli yıldız çıktığı maçlarda 2 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyarak takımının vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.



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