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Prens Selman ağzındaki baklayı çıkardı: İsrail olmadan kalkınamayız!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ani bir kararla Suriye'den çekilme sürecini başlatması İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki görüşmeleri hızlandırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD’li haham ve aktivist Schneier, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın kendisine “İsrail olmadan biz kalkınamayız” dediğini ifade etti.

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:30
Prens Selman ağzındaki baklayı çıkardı: İsrail olmadan kalkınamayız!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ani bir şekilde Suriye’den çekilme sürecini başlatmasının yankıları sürüyor. Beklenmedik bir anda verilen bu kararla kendisine yeni dayanaklar aramaya başlayan terör örgütü PKK/PYD-YPG Esed rejiminin yanı sıra Fransa ve Rusya ile iletişime geçerken, İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma da derinleşti.  

ABD’li aktivist ve haham Marc Schneier, ABD’nin çekilme kararının Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki üst düzey görüşmeleri hızlandıracağını belirterek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisine “İsrail olmadan biz kalkınamayız.” dediğini söyledi.

Netanyahu ocak ayında Bahreyn’i ziyaret edecek

Times of Israel haber sitesine konuşan ABD’li haham ve aktivist Schneier, katil İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ocak ayında Bahreyn’i ziyaret edeceğini ve İsrail-Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrardan başlaması için çalışmalar başlatacağını açıkladı.  

Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki üst düzey görüşmelerin devam ettiğini belirten ve Körfez ülkeleri ile yakın ilişkileri bulunan Schneier, ABD’nin çekilme kararı almasının ardından İsrail-Körfez ülkeleri arasındaki görüşmelerin hızlanacağını ifade etti.  

İsrail-Körfez ülkelerinin yakınlaşma nedeni ekonomik  

Suudi Arabistan’ın Vaşington Büyükelçisi Halid bin Selman ile arasında geçen diyalogları nakleden haham Schneier, “Halid bin Selman bana İsrail-Körfez ülkeleri yakınlaşmasının öncelikli nedeninin bölgede var olan düşman tehlikesi olduğunu söyledi; ancak bu ikinci sırada yer alıyor. Körfez ülkeleri ile yakınlaşmanın öncelikli nedeni tamamen ekonomik.” dedi.  

İsrail olmadan biz kalkınamayız  

Veliaht Prens olmasının ardından Suudi Arabistan’ın İsrail ile olan ilişkilerini geliştirme çabası içerisinde olan Muhammed bin Selman hakkında da konuşan haham Schneier, İbn Selman’ın kendisine, “İsrail olmadan biz kalkınamayız.” dediğini açıkladı.  

Bin Selman ödeme yapmayı kabul etti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek verdiği iddia edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman  yönetimindeki Suudi Arabistan'ın ABD'nin çekilme kararı sonrası ödeme yapmayı kabul etmesi Riyad yönetiminin terör örgütünü yalnız bırakmak istememesi olarak yorumlandı.   

ABD Başkanı Trump Nisan 2018'de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan bizim kararımızla çok yakından ilgileniyor ve ben onlara dedim ki, eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız bunun bedelini ödemek zorundasınız." ifadelerine yer vermişti.  

ABD’nin çekilme kararı PKK'yı panikledi   

ABD Başkanı Trump, 14 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında bir süredir dile getirdiği, "Suriye'den çekilme" planını hayata geçirme kararı aldı ve ABD kuvvetlerinin ülkeden "tam ve hızlı" bir şekilde çekileceğini açıklamıştı.  

Çekilme kararına hazırlıksız yakalanan terör örgütü YPG/PKK, Trump’ın bu kararını "ani ve şok edici" olarak değerlendirerek oluşan boşluğu Rusya ve Fransa ile doldurmaya çalıştı.  

ABD'nin çekilmesi terör örgütlerinin yanı sıra İran tehdidi ile mücadele eden Suudi Arabistan, İsrail ve Körfez ülkelerini de derinden etkiledi.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Suudi Arabistan
  3. İsrail
  4. Muhammed bin Selman

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