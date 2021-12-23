Premier Lig'i Omicron vurdu!

İngiltere Premier Lig, koronavirüsün Omicron varyantının İngiltere'de yoğun şekilde tespit edilmesiyle zor günler geçiriyor.

20 takımla oynanan Premier Lig'de fikstür sezon başında belirleniyor. Bunun yanı sıra İngiliz futbolunun geleneksel organizasyonları olan Federasyon Kupası (FA Cup) ve Lig Kupası maçlarının da oynanacağı haftalar yine sezon başında belirleniyor.

Premier Lig'de şu ana kadar 9 maç ertelenmiş durumda ve pozitif vakaların seyrine bakılırsa ertelemeler daha da artacak. FA Cup ve Lig Kupası fikstürünün de gelmesiyle ertelenen maçların ne zaman oynanacağı soru işareti haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde bazı takımlardan durumun tehlikeli bir noktaya gittiği ve bu sebeple ligi durdurmanın ciddi şekilde düşünülmesi gerektiği yönünde açıklamalar gelmişti. Olağanüstü toplantı gerçekleştiren lig yönetimi, 'Devam' kararı aldı.

Brentford menajeri Thomas Frank, konuyla ilgili; "Omicron varyantı dünya çapında orman yangını gibi yayılıyor. Ondan korunmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Antrenman sahalarını 3-4 veya 5 günlüğüne kapatarak çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum ve sonra tekrar gidebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz The Telegraph'ta Premier Lig'de yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili Avrupa'nın diğer büyük liglerini de kapsayan detaylı bir inceleme yayınlandı. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'deki futbolcuların aşılanma oranlarının da yer aldığı incelemeden detaylar ve dikkat çeken noktaları derledik:

İngiltere Premier Lig'de futbolcuların aşılanma oranı %77, İngiltere futbolunda ise oran %59'a düşüyor. Almanya Bundesliga'da aşılanma oranı %94, İtalya Serie A'da %98, İspanya La Liga'da %93 ve Fransa Ligue 1'de %95.