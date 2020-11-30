Premier Lig'e damga vuran Diop öldü
İngiltere Premier Lig'de birçok kulübün formasını giymiş olan 42 yaşındaki Papa Bouba Diop kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.