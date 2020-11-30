  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Premier Lig'e damga vuran Diop öldü
Spor

Premier Lig'e damga vuran Diop öldü

İngiltere Premier Lig'de birçok kulübün formasını giymiş olan 42 yaşındaki Papa Bouba Diop kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 05:11:00 -
Premier Lig'e damga vuran Diop öldü

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın
Gündem

Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TSK'ya saldıran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili flaş bir çağrıda ..
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

CHP'li Mahir Başarır hakkında flaş gelişme
Siyaset

CHP'li Mahir Başarır hakkında flaş gelişme

Türk ordusu hakkındaki skandal sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay