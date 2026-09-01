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Aktüel Denizlerde av yasağı sona erdi
Aktüel

Denizlerde av yasağı sona erdi

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Denizlerde av yasağı sona erdi

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 2026-2027 su ürünleri av sezonuna “Vira Bismillah” diyerek başladı. İstanbul ve İzmir’de düzenlenen törenlerin ardından tekneler denize açılırken, balıkçılar yeni sezondan bereketli bir av dönemi bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 2026-2027 su ürünleri av sezonuna “Vira Bismillah” diyerek başladı. İstanbul ve İzmir’de düzenlenen törenlerin ardından tekneler denize açılırken, balıkçılar yeni sezondan bereketli bir av dönemi bekliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni av sezonuna ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, “Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

İzmir’de düzenlenen sezon açılış programına ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Balıkçıların 4,5 aydır denizlerden uzak kaldığını belirten Yumaklı, yeni sezonun büyük bir heyecan ve umutla beklendiğini söyledi.

Türkiye’de bu heyecanı yaşayan bin 600 büyük ölçekli balıkçı gemisi bulunduğunu ifade eden Yumaklı, açılışın yalnızca yeni bir av sezonunun başlangıcı olmadığını vurguladı.

Yumaklı, “Biz bugün balıkçılığımızın yarınına, denizlerimizin sürdürülebilirliğine ve bu ülkenin üretim gücüne olan inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

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