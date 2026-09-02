Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Zeytinyağı mı yoksa tereyağı mı daha faydalı?
Yıllardır araştırmalara konu olan “Zeytinyağı mı yoksa tereyağı mı daha faydalı?” sorusunun cevabı nihayet belli oldu.
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Yıllardır araştırmalara konu olan “Zeytinyağı mı yoksa tereyağı mı daha faydalı?” sorusunun cevabı nihayet belli oldu.
Amerika’da Harvard School of Public Health tarafından yapılan araştırma kapsamında yağların insan vücudu üzerindeki etkileri incelendi.
Araştırmalar kapsamında sızma zeytinyağında bulunan oleik asit ve polifenollerin kötü kolesterolü düşürdüğü ve iyi kolesterolü dengede tuttuğu açıklandı.
Ayrıca sızma zeytinyağı tercih eden kişilerini ise kalp- damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğerlerine oranla yüzde 15 daha düşük olduğu öğrenildi.
American Heart Association’ın verilerine göre yüksek orandaki doymuş yağ tüketiminin damar tıkanıklığı ve iltihaplanma riskini de arttırdığı belirtilirken, tereyağının fazla tüketilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.
UZMANLAR: İLK TERCİH TEREYAĞI DEĞİL SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI OLMASI GEREK
Zeytinyağı içerisinde bulunan “oleocanthal” maddesi aynı zamanda doğal ağrı kesici ve iltihap önleyici olduğu gözlemlenirken mutfaktaki ilk tercihin ise her zaman soğuk sıkım sızma zeytinyağı olması gerekiyor.
Uzmanlarda bu konuda hemfikir olurken lezzet amacıyla kullanılan tereyağının ise günde bir tatlı kaşığını aşmayacak şekilde tüketilmesinin faydalı olabileceği görüşündeler.
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