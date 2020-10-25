  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Premier Lig'de Liverpool, Sheffield United'ı yendi
Spor

Premier Lig'de Liverpool, Sheffield United'ı yendi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 00:01:59 -
Premier Lig'de Liverpool, Sheffield United'ı yendi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, 5 maç sonunda küme düşme hattında yer alan Sheffield United'ı ağırladı.

Sheffield United, Berge'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak Liverpool, Firmino'nun 41 ve Jota'nın 64. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Liverpool puanını 13'e çıkardı, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.


- Manchester United-Chelsea maçı golsüz bitti


Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, sahasında Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.

Chelsea puanını 9'a, bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 7'ye yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı
Dünya

Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı

Katar devletine bağlı dev market zinciri Al Meera, İslam düşmanlığını körükleyen Fransa'ya ait malları satmama kararı aldı.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti
Teknoloji

Dünyada sadece 1 tane var! Türkiye stratejik uçak için harekete geçti

Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky, "Türkiye, halihazırda ikinci An-225’in tamamlanması ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay