Premier Lig'de Liverpool, Sheffield United'ı yendi
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.
Son şampiyon Liverpool, 5 maç sonunda küme düşme hattında yer alan Sheffield United'ı ağırladı.
Sheffield United, Berge'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak Liverpool, Firmino'nun 41 ve Jota'nın 64. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Liverpool puanını 13'e çıkardı, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.
- Manchester United-Chelsea maçı golsüz bitti
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, sahasında Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.
Chelsea puanını 9'a, bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 7'ye yükseltti.