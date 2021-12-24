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Spor Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli
Spor

Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'de Burnley-Everton maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 16:03:00 -
Premier Lig'de bir maça daha koronavirüs engeli

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği İngiltere Premier Lig'de, bu halkaya bir maç daha eklendi. Yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Everton'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Burnley ile Everton arasında 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihte oynanacak. Aynı gün oynanması planlanan Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton Wanderers-Watford maçları da takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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