Premier Lig Kovid'le sarsılıyor!
Bu akşam saat 22.30'da oynanması planlanan Leicester City-Tottenham Hotspur karşılaşması Covid 19 nedeniyle ertelendi.
Bu akşam saat 22.30'da oynanması planlanan Leicester City-Tottenham Hotspur karşılaşması Covid 19 nedeniyle ertelendi.
İngiltere Premier Lig 17. hafta maçlarında Leicester City ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Müsabaka, ev sahibi ekibin kadrosunda çıkan yeni koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Leicester City ekibi, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle daha önce Premier Lig yönetimine, kritik mücadelenin ertelenmesi konusunda talepte bulunmuştu. Fakat bu talep, yönetim tarafından geri çevirilmişti.
Son iki maçına pozitif vakalar nedeniyle tam 7 oyuncusundan yoksun çıkan Leicester City'de Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ve Jonny Evans, sakat olduğu için mücadelede ilk 11'e sürebileceği stoper kalmadı.
Geçtiğimiz gün de Burnley-Watford maçı da ertelenmişti.