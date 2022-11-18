Prematüre bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilir? (Transpilorik beslenme) Beslenme tablosu: Prematüre anne sütü farkı

Minimal Enteral Beslenme (Trofik Beslenme) Nedir?

Anne-bebek bağının kurulabilmesi amacıyla tüm bebekler için anne sütü, en ideal besindir. Bazen, bebeğinizin zamanında doğan bebekle arasında olan farkı kapatabilmesi için anne sütü yeterli olmayabilir. Prematüre anne sütü içeriği önemlidir.. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Türkiye’de doğan bebeklerin yüzde 11’i prematüre.

İkiz ve daha fazla gebeliklerde sıklıkla görülen ve bebeğin daha az gelişmiş olarak doğmasına neden olan erken doğum, hem anne hem de bebek açısından bazı riskler teşkil etmektedir.

Doğru ve uygun bir şekilde tedavi, bakım, beslenme, uyku, sağlık ve gelişim takibi alabilen prematüre bebekler, böylece hayata ve aile yaşantısına daha kolay olmakta. Dünya Prematüre Günü'nden dolayı konuyla ilgili Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz'' dedi ve açıklamalarda bulundu.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakımda sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi'nde tedavi gören 'prematüre' bebekler ile aileleri 'Dünya Prematüre Günü'nde yapılan etkinlikte buluştu. Etkinlikte doktorlar da ailelere bilgi verip, süreci anlattı. Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, prematüre bebeklere ilişkin konuştu.

Türkiye'de her yıl 1,5 milyon doğum yaşandığını, bunların da yüzde 10'unun erken doğum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, bu bebeklerin 3'te 1'nin 1500 gramın altında dünyaya geldiğini söyledi. Bu bebeklerin yoğun bakım süreçlerindeki zorluklardan bahseden Prof. Dr. Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakım sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi" dedi.

'İLK BİR YIL ÇOK ÖNEMLİ'

Prematüre bebeklerde ilk 1 yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, "Taburcu olduktan sonra bu bebeklerde sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Bu enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sağlamaya çalışıyoruz. Rutin çocukluk çağı aşıları dışında bu hastalarda hem grip virüsüne hem de RSV dediğimiz mikroorganizmaya karşı ilaç tedavisi uyguluyoruz. 5 ay koruma sağlıyoruz. Bu dönemde daha az hastalanmaları için kalabalık, kapalı yerlerden uzak tutulmalarını ve okul çağındaki çocuklarla temas kurmamalarını öneriyoruz. Ayrıca önerdiğimiz ilaç ve aşı uygulamalarını, kış dönemi boyunca düzenli yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Prematüre bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilir?

'HAZIRLIKLI OLUN, ÖLECEK DEDİLER'

Etkinliğe katılan 2 çocuk annesi Hülya Kızılkiren, oğlu Enes Hamza'nın 24'üncü haftada dünyaya geldiğini belirterek, "647 gram doğdu sonra 480 grama kadar düştü. İyice durumu ağırlaştı. Sonra bir mucize oldu ve toparlamaya başladı. Çok zor bir süreç geçirdik. 'Hazırlıklı olun, ölecek' dediler. 4,5 ay yoğun bakım önüne gelip, gittik. Gözlerinde ROP (Prematüre Retinopatisi) rahatsızlığı vardı, ameliyat oldu. 4,5 ayın sonunda eve aldık. Bakımı zor, normal bebeklere benzemiyor. Her türlü çok zor ama bugününe gelmesine şükrediyoruz. Bu hale gelmesi, bizim için çok büyük mucize" dedi.

Prematüre bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilir?

Prematüre bebeklerde ek besinlere 4-6. aylarda başlanmalıdır. Sonuç olarak; taburcu olduktan sonraki üç ay içinde günde 25-30 gram ağırlık artışı ve haftada 0.5 - 1.0 cm boy uzaması olması, 3-12 ay arasında ise günde 10-15 gram kilo alması ve haftada 0.5 cm boy uzaması bebeğin beslenmesinin iyi olduğunun göstergesidir.

PREMATÜRE NE DEMEK?

Kelime anlamı gebelik süresi tamamlanmadan dünyaya gelen, zamanından önce doğmuş (bebek) olan prematüre, erken doğan bebekler için kullanılan bir isimdir. Fransızca prématuré "olgun-öncesi, süresinden önce olan tıbbi olay veya doğum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maturé "olgun" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ NE ZAMAN?

Gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahiptir. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik gösterir. Ancak bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksektir. Prematüre bebek ve ailelerine destek olmak amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü ilan edilmiştir.

Prematüre bebekler doğum sürelerine göre 3 sınıfa ayrılır:

GEÇ PRETERM DOĞUM

34 ila 36 haftalar arasında süren gebelikten sonra gerçekleşen doğum. Bu haftalarda erken olarak doğan yenidoğanlara sınırda prematüre bebek adı verilir. Prematüre doğumların çoğu geç preterm olarak gerçekleşir.

ORTA PRETERM DOĞUM

Doğum 32 ila 34. gebelik haftaları arasında gerçekleşir. Bu haftalarda doğan bebeklere orta derece prematüre bebek denir.

ERKEN PRETERM DOĞUM

32 haftadan daha kısa süren bir gebelikten sonra doğum gerçekleşir. 24 ila 31. gebelik haftalarında doğan prematüre bebeklere ileri derecede prematüre bebek denir. Bu bebeklerde sağlık sorunları görülme riski çok yüksektir.

ORTA PRETERM DOĞUM

Doğum 32 ila 34. gebelik haftaları arasında gerçekleşir. Bu haftalarda doğan bebeklere orta derece prematüre bebek denir.

ERKEN PRETERM DOĞUM

32 haftadan daha kısa süren bir gebelikten sonra doğum gerçekleşir. 24 ila 31. gebelik haftalarında doğan prematüre bebeklere ileri derecede prematİŞTE EN KÜÇÜK PREMATÜRE BEBEK

21 haftalık ve yarım kilonun altında doğan ABD'li bir erkek çocuk, dünyanın en erken doğan bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Curtis adlı bebek geçen yıl sadece 420 gram ağırlığında Alabama'nın Birmingham kentinde doğdu.

Şu anda 16 aylık olan Curtis, en küçük prematüre bebek olarak kabul ediliyor.

Richard'dan önce, rekor 34 yıl boyunca kırılamadı. Önceki rekor Kanada'nın Ottawa kentinde 21 hafta ve beş günde doğan bir erkek bebeğe aitti.üre bebek denir. Bu bebeklerde sağlık sorunları görülme riski çok yüksektir.