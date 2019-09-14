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Pratik bilgiler! Ev temizliğindeki püf noktalar nelerdir?

Sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz pratik bilgiler ile artık temizlik yapmak kabus değil İnatcı yağlar nasıl çıkar? İlk günkü gibi bembeyaz perdeler için ne yapılmalı? Çıkmayan halı lekeleri nasıl temizlenir? Bütün bu soruların ve daha bir çok sorunun cevaplarıyazımızda.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:39
Pratik bilgiler! Ev temizliğindeki püf noktalar nelerdir?

BEYAZ TÜL PERDELERİ

Perde ve tüllerinizin ilk günkü gibi beyaz olmasını istiyorsanız camaşır makinanızın detarjan gözlerine iki çorba kaşığı toz şeker ilave edin. Sonuç şaşırtıcı değilmi?

PARLAYAN KRİSTALLER

Kristallerinizin göz alıcı şekilde parlaması imkansız değil. Bunun için yapmanız gereken kristallerinizin durulama suyuna biraz sirke ekleyin. Sonuç mükemmel.

ÇAYDANLIKLARINIZ TERTEMİZ

Çaydanlığın içindeki biriken kireç için 15 dakika kadar sirke ile kaynatın.

SÜT BEYAZI DANTELLER

Beyaz dantellerinizi dahada beyaz görmek istiyorsanız ütülemeden önce kaynamış süte batırıp çıkarın.

LAVOBONUZ TERTEMİZ 

Lavabonuzun içini karbonat ve diş fırçası ile temizleyin. Sonra birkaç dilim limon koyun ve suyu akıtın. Lavabonuz tertemiz olacaktır.

MUSLUKLAR IŞIL IŞIL

Yağlı kâğıt ile musluğunuzu ovalayın. Sonuca inanamayacaksınız.

HALI TEMİZLİĞİ KABUS DEĞİL

1 su bardağı beyaz sirkeyle 2 su bardağı suyu karıştırın. Kirli ve kokan halınızın üstüne serpin halının üzerini ıslak bir havlu ile örtün havlunun üzerine ütünüzle buhar tutarak 30 saniye boyunca örtülü halıyı ütüleyin.

ALTI YANMAMIS ÜTÜLER

Ütü masasına bir miktar tuz döküp ütünüzü en yüksek seviyede buhar özelliğinin kapalı olacak şekilde tuzun olduğu yüzeye sürün. İşte sonuç.

PARKELER PIRIL PIRIL

Yer tahtalarının temizliği için suyun içine sirke ilave edip yerleri sildiğinizde şaşırtan sonucu göreceksiniz.

Keyifli günler.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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