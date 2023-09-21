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Ekonomi PPK sürpriz yapar mı?
Ekonomi

PPK sürpriz yapar mı?

Yeniakit Publisher
2023-09-21 11:54:00 - 2023-09-21 11:54:39
PPK sürpriz yapar mı?

Dolar kurunda yaklaşık bir haftadır 27 seviyesi üzerindeki yatay seyir devam ederken, bugünkü PPK faiz kararı TL’nin kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacak.

Piyasaların odak noktasında bugün TCMB Para Politikası Kurulu’nun saat 14:00’de açıklayacağı faiz kararı var. Piyasa beklentisi politika faiz oranının 500 baz puanlık artışla %30’a yükseltileceği yönünde. Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısında 750 baz puan ile piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir faiz artırımı gerçekleştirmişti.

Ünlü & CO analizine göre temmuz ve ağustos aylarında yüksek gelen enflasyon verileri ile %59’a yaklaşan TÜFE ve OVP’de yıl sonu enflasyon tahmininin %65’e yükseltildiği de göz önüne alındığında, Merkez Bankası’nın bu toplantısında da piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımına gitme olasılığı yüksek. Diğer taraftan Fed piyasa beklentilerine paralel politika faiz oranını değiştirmezken, Fed üyeleri yılın kalanında bir faiz artırımı daha beklemeye devam ediyor.

Dolar kurunda yaklaşık bir haftadır 27 seviyesi üzerindeki yatay seyir devam ederken, bugünkü PPK faiz kararı TL’nin kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacaktır.

Borsa İstanbul'da Endeks 7900 direncini test ederken bu seviyeyi yukarı kırmayı başaramadı ve gelen kar satışlarıyla bir kez daha 7700 desteğine doğru çekildi. PPK’dan faiz artırımı geleceği beklentisiyle bankalar güçlü bir performans sergilerken, sanayi hisseleri ise satıcılıydı.

PPK’dan yüksek oranlı bir faiz artırımı görmemiz halinde, 24 Ağustos’taki toplantıda olduğu gibi banka hisseleri yükselirken, büyüme üzerindeki baskının artacağı beklentisiyle sanayi hisselerinin ise zayıfladığını görebiliriz.
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