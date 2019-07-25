0553 313 94 23

POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve geliştirme ajansı açıklaması

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla ilgili olarak, "Tek çatı altında yapılacak tanıtım, önce ülke, sonra şehir ve sonra da belde tanıtımının tek yerden profesyoneller tarafından yapılacak olması önemli bir adım" dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve geliştirme ajansı açıklaması

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla ilgili olarak, "Tek çatı altında yapılacak tanıtım, önce ülke, sonra şehir ve sonra da belde tanıtımının tek yerden profesyoneller tarafından yapılacak olması önemli bir adım" dedi.


Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’da gerçekleştirdikleri Turizm Bakanlığı ziyaretini değerlendirdi. Atmaca, POYD olarak ekim ayında hayata geçecek olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı içerisinde yer alan danışma kurulunda yer almak istediklerini Bakan Mehmet Ersoy’a ilettiklerini söyledi.


Ziyarette ana konunun Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olduğunu dile getiren POYD Başkanı Ülkay Atmaca, ajans tarafından gerçekleştirilecek ve tek çatı altında yapılacak tanıtımın fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi. Ülkay Atmaca, “POYD olarak geçtiğimiz hafta Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’u, Volkan Yorulmaz ve Bekir Akkaş ile birlikte Ankara’da ziyaret ettik. Son dönem gündemde olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme ajansı ile detaylı bilgileri kendisinden aldık. Çok mantıklı geldi ve ikna olduk. Yılladır tek çatı altına destinasyon tanıtımı yapılmasını konusu konuşuyoruz. bu oluşum çok doğru bir fikir. Kamuoyunda bazı soru işaretleri var ama yapılan açıklamalar ile bunun da ortadan kalktığını düşünüyorum.Tek çatı altında yapılacak tanıtımın, önce ülke, sonra şehir ve sonra da belde tanıtımının tek yerden profesyoneller tarafından yapılacak olması önemli bir adım. Özellikle icra, yönetim ve danışma kurulunun altında yer alan tüm kadroların mutlaka sektörde önemli işler başarmış profesyonellerden oluşacağını söyledi. Bu bizi daha da rahatlattı. Şu anda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na baktığımızda turizm sektöründe olması gereken bütün paydaşlar yer alıyor. Ekim ayında hayata geçirilmesi ile beraber çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bakanımıza 28 yıllık POYD’un ajansın içerisinde mutlaka danışma kurulunda yer almak istediğimizi ilettik” dedi.


Atmaca, yapılan görüşmede ajansın dışında başta BETUYAB ile birlikte turizm bakanlığının yaptığı alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berberden ilginç hizmet, hem tıraş ediyor hem serinletiyor
    1. Berberden ilginç hizmet, hem tıraş..
    2. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    3. ‘İstanbul Lezzet Kampı’nın Erzurum..
    4. Büyükşehirden çocuklaratakı tasarım..
    5. MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31..
    6. MSB: “Türkiye’nin hava savunması ile..
    7. MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı..
    8. MSB: "6 aylık hizmet süresini..
    9. MSB: “Yoklama kaçağı, bakaya durumunda..
    10. Türkiye-Rusya KEK Toplantısı..
    11. MSB: “OHAL’in kalkmasından bugüne..
    12. MSB: “S-400’lerin birinci grup..
    13. Abdullah Ağar merak edilen soruyu..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. 4. kattan düşen çocuk çamaşır telleri..
    16. MSB: “15 Temmuz sonrası personel..
    17. MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak..
    18. Boeing 737 Max üretimini..
    19. 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine..
    20. Kayalıklarda kuyuya düşen keçi..
    21. Babasından kaçırdığı otomobille yarışa..
    22. İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli..
    23. MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince)..
    24. Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci..
    25. İşte laiklik adına uyguladığınız..
    26. Kurbanlık hayvan seçerken dikkat..
    27. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden..
    28. Kepez Belediyesi’nde ‘İstihdam’ atağı
    29. Konya’da batan Endüstri Holdingin..
    30. MSB: "S-400’lerin birinci grup..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı