0553 313 94 23

Potada milliler olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek

06 Eylül 2019 Cuma 09:07
Potada milliler olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını yarın Karadağ ile oynayacak.

Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını yarın TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.


- 2. tur mücadelesi de başlıyor


2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi yarın başlayacak.

İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.

Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın 2. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)

11.30 Brezilya-Çekya

15.30 ABD-Yunanistan


L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

15.00 Fransa-Litvanya


- Klasman mücadelesinde iki maç daha oynanacak


Klasman mücadelesinde yarın ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:

11.00 Kanada-Ürdün

15.00 Almanya-Senegal


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:07
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Karadağ
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakit Mammadov'un Türkiye'deki en kapsamlı sergisi açıldı
    1. Sakit Mammadov'un Türkiye'deki en..
    2. Gürsel Tekin'in İBB'nin yakıt..
    3. Vali Ömer Toraman: ’’Taleplerin..
    4. Kaymakam Çiçek: Amacımız..
    5. Küresel piyasalar ABD'nin istihdam..
    6. Trendyol, "Mega Eylül İndirim Günleri"..
    7. Basketbolda 992. milli sınav
    8. Vali Toraman Şaphane’de incelemelerde..
    9. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet..
    10. "Ankara Anlaşması vizesi Ocak 2020’ye..
    11. Lösemi en sık 2-5 yaş arasındaki..
    12. DAKA’dan bölgeye 260 milyon TL destek
    13. Başakşehir’de Zabıta Haftası kutlandı
    14. Potada milliler olimpiyat elemeleri..
    15. GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda silahlı..
    16. Erciş’te taziye yemeği yerine taziye..
    17. Alexa, Grundig'in yeni..
    18. Firavun Sisi'nin korkusu devam ediyor!..
    19. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    20. Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle..
    21. Japonya’da tayfun alarmı
    22. Beykoz’da camilere belediye dokunuşu
    23. (Özel) Kontrolden çıkan otomobil, iki..
    24. Başkan Özmeriç’ten ‘saygı ve nezaket’..
    25. Beyoğlu’nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1..
    26. GÜNDEM / 6 Eylül 2019
    27. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    28. ADÜ’de sınav heyecanı
    29. En kıymetli hediyelerden biri Türk..
    30. (Özel) Futbolcuların antrenmanını..
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'