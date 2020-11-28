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Spor Potada 997. milli sınav
Spor

Potada 997. milli sınav

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Hollanda ile karşılaşacak milliler, 84 yıllık tarihinde yaptığı 996 karşılaşmanın 510'unu kazandı, 485 maçtan mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı - A Milli Takım, başantrenör Orhun Ene yönetiminde oynadığı maçlarda 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:01:52 -
Potada 997. milli sınav

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 997. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 996 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.


- Bir de beraberliği var


A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.


- Resmi maçlardaki ilk galibiyet


Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.


- En farklı skorlar


A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.


- Orhun Ene yönetimindeki 19. maç


A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde yarın 19. maçına çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.


- İkinci dönemine yenilgiyle başladı


Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.

Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.


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