Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan zırlamaya başladı!

Posta gazetesindeki işine son verilen Yazgülü Aldoğan, tazminatsız olarak işten çıkarıldığını öne sürerek ''Yazgülü Aldoğan tek başına bir kadındır, arkası, cemaati, klübü, şusu busu yoktur, hak hukuk da malum, sürünsün biraz zihniyetine ne çabuk geldik?'' ifadesini kullandı.

Nefret mimarı Aldoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında fikir işçisi olduğunu iddia etti. Yıllar boyu dindar vatandaşlara kin kusan, 15 Temmuz'da yaşananlara tiyatro gözüyle bakan ve yazar olduğunu iddia eden Aldoğan'ın açıklaması şu şekilde:

“Demirören ailesi benim fikirlerimi beğenmeyebilir, benimle çalışmak istemeyebilir, saygı duyarım, ben fikir işçisiyim, ben de onlarla çalışmakta zorlanabilirim. Ama 20 yıldır çalıştığım iş yerinden bütün haklarım çiğnenerek tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir? Hukuksuz ve adil olmayan, aileye tanıdığım babalarına yakışmayan bir tutum. Yazgülü Aldoğan tek başına bir kadındır, arkası, cemaati, klübü, şusu busu yoktur, hak hukuk da malum, sürünsün biraz zihniyetine ne çabuk geldik? Bundan sonrası hukuk mücadelesidir, siz okurlarıma o pek kızdıkları sosyal medyadan veda ediyorum. Son yazımın görüntüsüyle, Posta’da bir zamanlar Yazgülü de vardı ve o gazeteyi gazete yapanlardandı!”