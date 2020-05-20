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Posof’da muhteşem bahar manzarası

Mevsim değişiklikleri bin 583 rakımlı Posof’u da etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:00:06 -
Posof’da muhteşem bahar manzarası

Mevsim değişiklikleri bin 583 rakımlı Posof’u da etkiledi. Posof vadisinin etrafı yaylalarla değişik bir coğrafya oluşturuyor. Yaşanan iklim değişiklikleri Posof vadisinde de baharı geciktirdi.


Posof vadisi yeşilliğe bürünürken yaylalarda ki karlar da erimeye başladı. Mayıs ayının son günleri olmasına rağmen kırsalda hala ısınmak için soba yakılıyor. Yaylalarda da erimeye başlayan karlardan sonra yeşilin farklı tonları muhteşem görsel şölen oluşturdu.


Posof’ta yaylalara çıkılınca doğa daha da canlanıyor. Otlayan hayvanlar ve yaylalarda açan rengarenk çiçekler doyumsuz güzellikler sergiliyor.

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