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Spor Portekiz’den Türkiye açıklaması: Her zaman zor olmuştur
Spor

Portekiz’den Türkiye açıklaması: Her zaman zor olmuştur

Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz'in Teknik Direktörü Fernando Santos'tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:37:00 -
Portekiz’den Türkiye açıklaması: Her zaman zor olmuştur

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda eşleştiği Portekiz'de Teknik Direktör Fernando Santos kurayı değerlendirdi.

Türkiye'yi zorlu bir rakip olarak gördüklerini ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyleyen Fernando Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu. 4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.

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