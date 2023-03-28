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Dünya Portekiz'de Şii'lere saldırı: 2 ölü
Dünya

Portekiz'de Şii'lere saldırı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2023-03-28 15:50:00 -
Portekiz'de Şii'lere saldırı: 2 ölü

Portekiz'de Şii eksenli dini merkeze yapılan saldırıda 2 kişi öldü.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Şii mezhebine ait bir dini merkeze saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, saldırganın polis tarafından vurularak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Olayı bir "suç eylemi" olarak nitelendiren Costa, "Her şey yaşananların münferit bir olay olduğunu gösteriyor" dedi. Saldırganın kimliği açıklanmadı.

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