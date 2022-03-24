2021 yılının ekim ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye, C yolunda Portekiz ile eşleşti. Peki, Portekiz-Türkiye tek maç mı?

Portekiz-Türkiye tek maç mı? Türkiye-Portekiz’i yenerse ne olur, yenilirse ne olur?

Futbolseverler Portekiz-Türkiye eşleşmesinde rövanş maçının oynanıp oynanmayacağını araştırıyor. 2022 Dünya Kupası yolunda ilk kez play-off turu eleme usulü uygulandı. Türkiye, 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Play-off turu yarı final maçı, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Söz konusu maçı kazanan ekibin rakibi İtalya-Makedonya mücadelesinin galibi olacak. Yani bu turda rövanş maçı olmayacak.

“Zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna inanıyorum. Ronaldo’dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum" dedi.

Kuntz, Portekiz'de 3 oyuncunun Kovid-19 ve sakatlık sebepleriyle kadro dışı kalması hakkında ise, "Bahsettiğiniz konunun avantaj olduğuna inanmıyorum. Alman Ümit Mili Takım teknik direktörü olarak Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz’de 3 oyuncunun olmaması avantaj değildir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yarı final:

22.45 Portekiz-Türkiye

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İsveç-Çekya

22.45 Galler-Avusturya

Final:

Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

Polonya / İsveç-Çekya

Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna