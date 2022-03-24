Portekiz Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç şifreli kanalda mı?
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman?
Portekiz Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
FIFA 2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçları ise 24 Mart’ta başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, bu akşam Portekiz’e konuk olacak. Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek.
Portekiz-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Türkiye turu geçmesi halinde bir üst turda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.
Yarı final:
22.45 Portekiz-Türkiye
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 İsveç-Çekya
22.45 Galler-Avusturya
Final:
Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya
Polonya / İsveç-Çekya
Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna
Portekiz ile 9.randevu
Türkiye ile Portekiz şimdiye kadar 8 maçta karşı karşıya geldi. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.
Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.