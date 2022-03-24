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Spor Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Milli takım maçı ne oldu?
Spor

Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Milli takım maçı ne oldu?

Portekiz-Türkiye maç sonucu | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Türkiye deplasmanda Portekiz'e konuk oldu. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Portekiz Türkiye maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-03-24 23:18:00 - 2022-03-24 23:32:22
Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Milli takım maçı ne oldu?

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye, Portekiz’e konuk oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanan Portekiz-Türkiye maçının sonucu merak ediliyor.

Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Milli takım maçı ne oldu?

Portekiz-Türkiye maçı saat 22.45’te başladı. Mücadele Portekiz’in 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

 

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