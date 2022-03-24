Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Milli takım maçı ne oldu?
Portekiz-Türkiye maç sonucu | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Türkiye deplasmanda Portekiz'e konuk oldu. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Portekiz Türkiye maçı kaç kaç bitti?
Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye, Portekiz’e konuk oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanan Portekiz-Türkiye maçının sonucu merak ediliyor.
Portekiz-Türkiye maçı kaç kaç? Milli takım maçı ne oldu?
Portekiz-Türkiye maçı saat 22.45’te başladı. Mücadele Portekiz’in 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.