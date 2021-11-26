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Spor Portekiz Milli Takımı kadrosu | Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?
Spor

Portekiz Milli Takımı kadrosu | Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?

Portekiz milli takımı kadrosu güncel | A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Play-off yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak. Tek maç elemi usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan adını play-off finaline yazdıracak. Finali kazanan ise 2022 Katar biletini alacak. Bu sebeple pek çok kişi Türkiye’nin rakibi Portekiz’in kadrosunu incelemeye başladı. Peki, Portekiz milli takımı kadrosunda kimler var?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:41:00 -
Portekiz Milli Takımı kadrosu | Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?

2022 Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından 13 takım katılacak. Avrupa Elemeleri Gruplarını lider tamamlayan 10 takım doğrudan 2022 Katar biletini aldı. Play-offlarda ise Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Play-offlar sonuna turnuvaya katılacak 3 takım daha belli olacak.

Portekiz Milli Takımı kadrosu | Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?

Türkiye ile Portekiz 24 Mart 2022’de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım 29 Mart 2022’de İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. İşte, Portekiz Milli Takımı kadrosu: 

Rui Patrício         Roma

Diogo Costa       Porto

Jose Sa                 Wolverhampton Wanderers

Ruben Dias         Manchester City

José Fonte          Lille

Nuno Mendes  PSG

João Cancelo     Manchester City

Nélson SemedoWolverhampton Wanderers

Diogo Dalot        Manchester United

Rúben Neves    Wolverhampton Wanderers

João Palhinha    Sporting CP

Danilo Pereira   PSG

William Carvalho             Real Betis

Renato Sanches               Lille

João MoutinhoWolverhampton Wanderers

Bruno Fernandes            Manchester United

Bernardo Silva   Manchester City

Diogo Jota          Liverpool

Rafael Leão        Milan

Gonçalo Guedes              Valencia

João Félix            Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo            Manchester United

André Silva         Leipzig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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