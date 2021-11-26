Portekiz Milli Takımı kadrosu | Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?
Portekiz milli takımı kadrosu güncel | A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Play-off yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak. Tek maç elemi usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan adını play-off finaline yazdıracak. Finali kazanan ise 2022 Katar biletini alacak. Bu sebeple pek çok kişi Türkiye’nin rakibi Portekiz’in kadrosunu incelemeye başladı. Peki, Portekiz milli takımı kadrosunda kimler var?
2022 Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından 13 takım katılacak. Avrupa Elemeleri Gruplarını lider tamamlayan 10 takım doğrudan 2022 Katar biletini aldı. Play-offlarda ise Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Play-offlar sonuna turnuvaya katılacak 3 takım daha belli olacak.
Portekiz Milli Takımı kadrosu | Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?
Türkiye ile Portekiz 24 Mart 2022’de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım 29 Mart 2022’de İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. İşte, Portekiz Milli Takımı kadrosu:
Rui Patrício Roma
Diogo Costa Porto
Jose Sa Wolverhampton Wanderers
Ruben Dias Manchester City
José Fonte Lille
Nuno Mendes PSG
João Cancelo Manchester City
Nélson SemedoWolverhampton Wanderers
Diogo Dalot Manchester United
Rúben Neves Wolverhampton Wanderers
João Palhinha Sporting CP
Danilo Pereira PSG
William Carvalho Real Betis
Renato Sanches Lille
João MoutinhoWolverhampton Wanderers
Bruno Fernandes Manchester United
Bernardo Silva Manchester City
Diogo Jota Liverpool
Rafael Leão Milan
Gonçalo Guedes Valencia
João Félix Atlético Madrid
Cristiano Ronaldo Manchester United
André Silva Leipzig