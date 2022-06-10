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Spor Portekiz basını Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörünü duyurdu!
Spor

Portekiz basını Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörünü duyurdu!

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olarak Mario Branco ile anlaştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 10:14:00 -
Portekiz basını Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörünü duyurdu!

Portekizli gazetecei Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Mario Branco, Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü oldu. Mario Branco'nun Jorge Jesus ile yönetim arasındaki köprü görevini üstleneceği belirtildi.

Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steaua, Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK ve Famalicao'da çeşitli görevlerde rol aldı.

46 yaşındaki Portekizli aynı zamanda UEFA B Lisansı'na sahip.

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