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Portakallı ballı kek

Portakallı ballı kek nasıl yapılır? İşte ballı kek tarifi…

20 Aralık 2018 Perşembe 21:16
Portakallı ballı kek

MALZEMELER

2 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
2 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı portakal veya kayısı reçeli
1 çay bardağı bal
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı muskat
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN

2 çay bardağı su
1 çay bardağı bal
2 çorba kaşığı pudra şekeri
1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri bir kapta, rengi açılıp bir misli kabarana dek çırpın. Ardından içine kabartma tozu hariç, tüm malzemeyi katıp, karıştırın. Ardından kabartma tozunu da ekleyip, tekrar karıştırın. Yağlanıp unlanmış kalıba malzemeyi boşaltıp, yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. 2 çay bardağı suyu balla karıştırıp, fırından çıkarttığınız kekin üzerine gezdirin. Kekin biraz kabarmasını bekleyin. Sonrasında yuvarlak kalıplarla dilimler çıkarın. Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırıp keklerin üzerine sürün ve servis yapın.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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