Pompeo'dan Rusya açıklaması: Yıl sonuna kadar...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ile ABD'nin sene sonuna kadar silah kontrolü hususunda yeni bir anlaşmaya varmalarını ümit ettiğini ifade etti.

WMAL-FM'e açıklama yapan Mike Pompeo, Rusya ile silah kontrolü anlaşması konusunda ayrıntılı istişareler yaptıklarını, son birkaç hafta içinde gerçek manada bir ilerleme kaydettiklerini, sene sonuna kadar istişareleri bitireceklerini ve yeni anlaşma imzalamayacaklarını umduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, nükleer silah riskini azaltmanın bütün dünya için güzel olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bir zamandır START-3 Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili görüşmeler yapıyor.

"Ciddi görüş ayrılıkları var"

Billingslea ve Ryabkov son olarak 17-18 Ağustos tarihlerinde Viyana'da görüşürken Ryabkov, görüşmenin yapıcı geçtiğini fakat ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü bildirmişti.

"Bedel ödemeye hazır değiliz"

ABD'nin anlaşmayı uzatma ihtimalini dışlamadığını fakat anlaşma imzalamaya hazır olmadığını gösterdiğini belirten Ryabkov, Rusya'nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatılmasını talep ettiğini ama bunun için bedel ödemeye hazır olmadığını ifade etmişti.

Nükleer alandaki tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer silahlarını sınırlandırmalarını kapsayan iki mühim anlaşmadan biriydi.

INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkmasının ardından geçerliliğini koruyan tek anlaşma ise START-3.

Fakat her iki tarafın da konuşlu olan nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin altında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021 tarihinde dolacak.

Putin, Amerika'yı ikaz etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi durumunda START-3'ün biteceği hususunda ABD'yi ikaz etmişti.

2018'in Temmuz ayında anlaşmayla ilgili konuşan Putin, 8 Nisan 2010 tarihinde dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imza atılan anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi durumda anlaşmanın 2021'de yürürlükten kalkacağını ifade etmişti.