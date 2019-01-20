0553 313 94 23

Pompeo'dan İran'a uyarı: 444 gün rehin tuttukları...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıfta bulunarak İran'da rehin olarak tutulan bazı diplomatların serbest bırakılmasını talep etti.

20 Ocak 2019 Pazar 23:21
Pompeo'dan İran'a uyarı: 444 gün rehin tuttukları...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıf yaparak, "40 yıl önce bugün İran'daki aşırılıkçılar, 444 gün rehin tuttukları 52 Amerikalı diplomatı serbest bıraktılar. İran bugün hala masum Amerikalıları rehin tutuyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıfla Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Rehineler serbest bırakılmalı" paylaşımları

Pompeo, "40 yıl önce bugün İran'daki aşırılıkçılar, 444 gün rehin tuttukları 52 Amerikalı diplomatı serbest bıraktılar. İran bugün hala masum Amerikalıları rehin tutuyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Twitter hesaplarına "mention" atan Pompeo, "İran; Bob Levinson, Xiyue Wang, Baquer ve Siamak Namazi ile diğer rehineleri serbest bırakmalıdır." yorumunda bulundu.

İran karşıtı açıklamalar

ABD ile İran arasındaki ilişkiler gergin bir şekilde devam ederken Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Pompeo'nun İran karşıtı açıklamaları dikkat çekiyor.

Son olarak İran'ın uzay aracı fırlatmasına atıfta bulunan Pompeo, "Tahran yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası güdümlü füze peşinde koştuğunu" öne sürmüş, İran ise ABD'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:21
  1. İran Cumhurbaşkanlığı
  2. İran
  3. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez'den millli gelir açıklaması: Satın alma gücünde ilk 13'teyiz
    1. Bakan Dönmez'den millli gelir..
    2. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
    3. Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü
    4. Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali
    5. İş hanında yangın çıktı, tatlıcı..
    6. Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan..
    7. ABD Kongre üyesinden Esed açıklaması:..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile..
    9. Maçın ardından
    10. Bir vahşet haberi de Osmaniye'den..
    11. Yunanistan'da '2 Türk gözaltına..
    12. Mısır ve Sudan'ın "su anlaşmazlığı"..
    13. ABD Kongre üyesinden "Esed ile..
    14. Mısır hükümeti duyurdu: 7 ay yasak!
    15. Maçın ardından
    16. Pompeo'dan İran'a uyarı: 444 gün rehin..
    17. Çankaya'nın telefonundaki o diyalog,..
    18. Dev şirketten Alman hükümetine büyük..
    19. Maçın ardından
    20. Pompeo'dan İran'a "rehine" uyarısı
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?