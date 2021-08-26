  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ülkenin önemli bir şirketi Türkiye’de yatırım yapmayı planlıyor!
Sözde insan hakları örgütüne suçlama: İsrail yanlısı hareket ediyor
Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması!
BAE'den flaş Türkiye açıklaması: Fırsatları değerlendiriyoruz
Eğitim POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 27.dönem sonuçları | Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacağını açıklamış ve POMEM başvuruları 8 Aralık-21 Aralık 2020 tarihlerinde alınmıştı. Adaylar mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-26 13:39:00 -
POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapacak. 27.dönem başvuruları 8-21 Aralık 2020'de yapıldı. Adaylar mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman?

POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

POMEM mülakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay