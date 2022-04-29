Polonya'dan Ukrayna'ya dev tank sevkiyatı

Polonya Radyosu’nun özel haberine göre Polonya, Ukrayna’ya bugüne kadar 200 adet T-72 tankı sevkiyatı gerçekleştirdi. Tanklara ek olarak Ukrayna’ya bir düzineden fazla zırhlı muharebe aracı da sevk edildi.

Polonya’nın Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği askeri yardımların bedelinin ise 7 milyar zlotiyi (1.5 milyar dolar) aştığı kaydedildi.

Ukrayna’ya verilen diğer ağır silahlar arasında 122mm 2S1 Gvozdika obüsleri, Grad ÇNRA’lar, MiG-29 ve Su-27 savaş uçakları için hava-hava füzeleri de yer alıyor.

Bu ekipmanlara ek olarak Polonya’nın Ukrayna’ya Polonyalı WB Group tarafından geliştirilen Warmate TL kamikaze İHA tedarik ettiği de biliniyor. Ukrayna’ya teslim edilen bir diğer silah sistemi ise yine Polonya üretimi olan Piorun MANPADS. Piorun ile bugüne kadar pek çok Rus helikopterinin düşürüldüğü de haberde yer alan bir diğer detay.

Ukrayna’ya bugüne kadar çeşitli ülkelerden gönderilen T-72 tanklarının sayısının 400’ü aştığı tahmin ediliyor. Pentagon’un değerlendirmesine göre şu anda savaş meydanında Ukrayna’nın sahip olduğu tankların sayısı Rusya’dan daha fazla.

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