  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Polonya'dan Ukrayna'ya dev tank sevkiyatı
Dünya

Polonya'dan Ukrayna'ya dev tank sevkiyatı

Polonya, çeşitli diğer ağır silahlara ek olarak Ukrayna’ya 200 adet T-72 tankı tedariki gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 22:20:00 -
Polonya'dan Ukrayna'ya dev tank sevkiyatı

Polonya Radyosu’nun özel haberine göre Polonya, Ukrayna’ya bugüne kadar 200 adet T-72 tankı sevkiyatı gerçekleştirdi. Tanklara ek olarak Ukrayna’ya bir düzineden fazla zırhlı muharebe aracı da sevk edildi.

Polonya’nın Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği askeri yardımların bedelinin ise 7 milyar zlotiyi (1.5 milyar dolar) aştığı kaydedildi.

Ukrayna’ya verilen diğer ağır silahlar arasında 122mm 2S1 Gvozdika obüsleri, Grad ÇNRA’lar, MiG-29 ve Su-27 savaş uçakları için hava-hava füzeleri de yer alıyor.

Bu ekipmanlara ek olarak Polonya’nın Ukrayna’ya Polonyalı WB Group tarafından geliştirilen Warmate TL kamikaze İHA tedarik ettiği de biliniyor. Ukrayna’ya teslim edilen bir diğer silah sistemi ise yine Polonya üretimi olan Piorun MANPADS. Piorun ile bugüne kadar pek çok Rus helikopterinin düşürüldüğü de haberde yer alan bir diğer detay.

Ukrayna’ya bugüne kadar çeşitli ülkelerden gönderilen T-72 tanklarının sayısının 400’ü aştığı tahmin ediliyor. Pentagon’un değerlendirmesine göre şu anda savaş meydanında Ukrayna’nın sahip olduğu tankların sayısı Rusya’dan daha fazla.

SavunmaSanayiST

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay