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Dünya Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü
Dünya

Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü

Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 1-15 Aralık döneminde ülkede 450 binden fazla grip ve griple ilgili hastalık vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:29:00 -
Polonya'da 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü

 Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 1-15 Aralık döneminde ülkede 450 binden fazla grip ve griple ilgili hastalık vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Enstitü tarafından yayımlanan raporda, doktora giden 2 bin 925 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kasım boyunca 490 bin vaka kaydedildiği ifade edilen raporda, 1-15 Aralık döneminde ise toplam 453 bin 687 grip ve griple ilgili hastalık vakasının belirlendiği aktarıldı.

Yayımlanan son verilere göre, ülkede 15-21 Aralık'ta 3 bin 774 Kovid-19 vakası kayıtlara geçti ve bunlardan 53'ü ölümle sonuçlandı.

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