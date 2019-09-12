Polonya Savunma Bakanı Baszczak: “F-35 uçaklarının satışı Polonya Silahlı Kuvvetleri tarihinin en önemli sözleşmesi”

ABD Dişişleri Bakanlığı, Polonya’ya 32 adet F-35 uçağı satışını onayladı. 6,5 milyar dolar değerindeki satış için ABD Kongresi’nin onayı beklenirken, Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Blaszczak, söz konusu satışı Polonya Silahlı Kuvvetleri tarihinin en önemli sözleşmesi olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın 32 adet F-35 uçağı satın alma teklifini onayladı. Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu satışın ABD’nin dış politikasına uygun olduğuna ve NATO üyesi müttefik ülkenin güçlendirilmesiyle Amerikan ulusal güvenliğinin de güçlendireceğine vurgu yapılarak, “Söz konusu satış Polonya’nın Amerikan güçleriyle ortak çalışabilirliğine ve bölgedeki saldırganlıkları caydırmasına katkı sunacaktır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ardından gözler ABD Kongresi’ne çevrildi. ABD yasaları gereği satış için son sözü Kongre söyleyecek. Kongrenin 6,5 milyar dolarlık satışa ilişkin karar vermesi için 2 haftalık süresi bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının kararı Polonya’da ise memnuniyetle karşılandı. Polonya Milli Savunma Bakanı MariuszBlaszczak, Twitter’de yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığının desteğinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek, Kongrenin kararını beklediklerini, daha sonra pazarlık safhasına geçeceklerini söyledi. Blaszczak, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarihinin en önemli sözleşmesine çok yakın olduklarını belirtti.

6,5 milyar dolarlık teklif 32 adet F-35A tipi savaş uçağının yanı sıra 33 adet F-135 yedek motoru, elektronik harp sistemleri, lojistik destek, görev simülatörü, yedek parça, personel eğitimi ve dökümantasyonunu da içeriyor.