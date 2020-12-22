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Gündem Polisten kaçarken evin duvarına çarptı
Gündem

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı

Bursa’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Kamuran Mehmetoğlu (34) kovalamaca sonrası evinin duvarına çarpınca yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 05:40:00 -
Polisten kaçarken evin duvarına çarptı

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü. Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

Yakalanınca yalvardı

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, "Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise "Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 bin lira ceza kesildi

Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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