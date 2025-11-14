Polisten akrobasi hareketleri yapan bisikletliye tokat gibi uyarı: Ceza yazılmaz sanmayın!

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, başta motosikletler olmak üzere trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Motosiklet denetimlerinde ehliyet ve kaskın yanı sıra eldiven kontrolü de yapan ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan bisiklet sürücülerini de affetmiyor.

Sürücü belgesi olmadan ve kask takmadan motosiklet kullananlara ceza-i işlem uygulanırken, eldiven takmayanlar da bir kereliğine uyarılıyor.

"BİSİKLETE CEZA YAZILMAZ DİYE DÜŞÜNMEYİN"

Antalya Caddesinde eski Kaymakamlık Konağı önünde uygulama yapan trafik görevlisi, durdurduğu bisiklet sürücüsüne nasihatte bulundu.

Trafik polisi, bisiklet sürücüsüne "Yolun sağından gidiyorsunuz, yan yana değil arka arkaya kullanıyorsunuz. Burası bisikletin önünü kaldırma, akrobasi hareketleri yapma yeri değil. Bu hareketleri trafiğe kapalı yerlerde yapabilirsiniz. Bisikletin önünü kaldırırken düşersiniz, Allah korusun arkadan araç gelir altına alır. Bisiklete ceza yazılmaz diye düşünmeyin, bisiklete de ceza yazılır. KTK'nın 66. Maddesine bakarsanız ceza yazılacağını görürsünüz. Bu defa ceza yazmıyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde en sağ şeritten akrobasi hareketi yapmadan yolunuza devam edin" dedi.