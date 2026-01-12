  • İSTANBUL
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları net bir dille reddetti. Yaman, uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını vurgulayarak, “En ufak bir doğruluk payı olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılmaz ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim” ifadeleriyle hem Türk hem de İtalyan basınına tepki gösterdi.

#1
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında dün 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirilmişti.

#2
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı

Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.

#3
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı

Test veren ve ifade işlemleri sonrasında Can Yaman serbest bırakılmıştı. Sosyal medya hesabından İtalyanca bir mesaj paylaşan Can Yaman, Türk basınını da şikayet etti. Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

#4
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı

"Roma’ya dönüş. Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de…Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."

#5
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı

