Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncu Can Yaman’ın açıklaması şaşırttı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları net bir dille reddetti. Yaman, uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını vurgulayarak, “En ufak bir doğruluk payı olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılmaz ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim” ifadeleriyle hem Türk hem de İtalyan basınına tepki gösterdi.