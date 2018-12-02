Polisin video çektiğini görünce sinir krizi geçirmişti... Olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul Fatih’e bağlı Ayvansaray Caddesi'nde 1 Kasım Günü saat 10.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri iddiaya telefonla konuşan bir araç sürücüsünü durdurdu. Araç sürücüsü Özlem Atan Tarlacı'ya polis ekipleri uygulama yaparken, bir polis memuru ise o anları görüntüledi. Kendisinin görüntülendiğini fark eden Özlem Atan Tarlacı ise sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.

Polis memuru tarafından videoya kaydedildi

Bir polis memurunun “Lan bağırmayın, hanımefendi” denilerek tepki gösterdiği Dr. Tarlacı’nın görüntüleri polis memuru tarafından anbean kaydedilerek sosyal medyaya servis edildi. Olayın haber olmasının ardından bir açıklama yapan Tarlacı, polis ekiplerinin ehliyeti kırık olduğu için ceza yazdığını o anların bir polis tarafından kayda alınması nedeniyle de sinir krizi geçirerek bağırdığını aktardı.

Olayla ilgili İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan ve emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Görüntülere müfettiş atandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, uygulamanın bir polis memuru tarafından görüntülenerek sosyal medyaya servis edilmesini araştırmak için ise müfettiş atandığını duyurdu.