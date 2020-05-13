Polisin evrak taşımasına son veren uygulama 101 milyon liralık tasarruf sağladı

Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışması sonrası, yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulama kapsamında bugüne kadar 101 milyon 129 bin lira tasarruf elde edildi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması kararının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla her iki bakanlık yetkilileri çalışmalara başladı.

İki bakanlığın çalışması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemler elektronik ortama taşındı.

Uygulama, pilot il olarak Ankara'da başlatıldı. 12 Haziran 2018'de adli evrakların elektronik ortamdan gönderilmesine ilişkin yazılımsal çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesi ile Sincan emniyet birimleri arasında pilot uygulamaya geçildi. Daha sonra uygulama, 26 Nisan 2019'da Türkiye genelinde hayata geçirildi.

Yeni uygulama kapsamında, emniyet birimleri tarafından adli birimlere, adli birimlerden emniyet birimlerine fiziki olarak gönderilen adli evrakların, elektronik ortamdan gönderilmesi sağlandı. Böylece polislerin adliyelere evrak taşımasına da son verildi.

Ücretsiz evrak gönderimi

Uygulama öncesinde il dışına 7-12 gün arasında, il içinde ise 3 ila 5 gün arasında teslim edilen evrakların anlık iletimi sağlandı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile emniyet birimlerinde önemli bir iş gücü tasarrufu oluştu, yargı faaliyetleri hız kazandı.

UYAP-EKİP entegrasyonu ile fiziki evrak gönderiminde 5,40-16,50 lira arasında değişen ücretlerin ödenmesine de son verildi. Uygulamayla, adli birimler ile emniyet arasındaki evrak gönderimi ücretsiz hale geldi.

Evrakları göndericiden alıcıya direkt ileten uygulamayla evrak ve gizli bilgilerin, ilgilisi dışında kişilerce görülmesi engellendi, güvenlik zafiyeti ortadan kaldırıldı.

Evrakların arşivlenmesinde de kolaylık sağlayan uygulamayla, evraklar e-arşivlerde tutulmaya başlandı. Evrak ve bilgi akışını tamamen elektronik ortama aktaran UYAP-EKİP entegrasyonuyla, fiziki evrak düzenlenmesi sona erdi, personel gücü ve mesaiden tasarrufa geçildi.

Türkiye genelindeki uygulamayla bugüne kadar 13 milyon 666 bin 143 evrak alımı ve gönderimi elektronik ortamdan yapıldı.

Yeni uygulamayla, posta ücretinden, personel mesai ücretlerinden, iş gücünden tasarruf edildi. Evrakların elektronik ortamdan alımını ve gönderimini sağlayan uygulamayla bugüne kadar 101 milyon 129 bin lira tasarruf sağlandı.