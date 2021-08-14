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Eğitim Polisin durdurduğu şahsın üstünden çıkanlar ağızları açık bıraktı
Eğitim

Polisin durdurduğu şahsın üstünden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Samsun'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden 434 adet uyuşturucu hap çıktı. Şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 16:16:00 -
Polisin durdurduğu şahsın üstünden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine K.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs Belediyeevleri Mahallesi'nde 434 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı.

Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Fatih

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