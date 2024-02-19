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Yerel Polisin dikkatinden kaçmadı! Tırın yakıt deposuna saklamışlar
Yerel

Polisin dikkatinden kaçmadı! Tırın yakıt deposuna saklamışlar

Yeniakit Publisher
2024-02-19 20:14:00 -
Polisin dikkatinden kaçmadı! Tırın yakıt deposuna saklamışlar

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’na yurt dışından gelen bir tırda dedektör köpeği destekli arama yapıldı.

Yapılan aramada yakıt deposunun gizli bölmesinde 33 paket içerisinde 16 kilo 550 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk olmak üzere toplamda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

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