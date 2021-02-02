Polisin aşağı bak dediği iddia edilen olay nedir?

Retör atamasını bahane ederek gezi ihaneti vari alçaklığı sergilemek isteyenlerin, marjinal terör örgütlerinin ve eşcinsel sapkınların eylemlerine sahne olan Boğaziçi Üniversitesi’nde bir alçaklığa daha imza attı. Allah’ın evi, Müslümanlar’ın kıblesi olan kutsal mabed Kâbe’ye yapılan alçaklığa tepkiler çığ gibi büyümeye devam edilirken, Türkiye düşmanı hainilerin yalanları da hız kesmeden devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe figürü olan bir resmin yere serilmesiyle ilgili yapılan tutuklamaların ardından dün bazı eylemciler bu kararı protesto etmek için Rektörlük binasını ablukaya aldı. Uyarıları dikkate almayan eylemciler, polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Zorluk çıkaran 159 kişi gözaltına alındı.

‘Aşağı bak’ olayı nedir?

Olaylarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir konu ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatıldı. Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, bir gruba karşı "Aşağı bak!" dediği iddia edildi. Bu söylem sosyal medyada da tepki çekti, oluşturulan konu etiketi üzerinden binlerce tweet atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından olayın iç yüzünü gösteren bir video yayınladı. Videoda, görevlinin aslında toplu halde hareket eden grubu dağıtmak için "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" dediği görülüyor.