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Polisi vuran Adnan Oktar'ın militanının kimliği ortaya çıktı

Adnan Oktar’ın Alamut Kalesi olarak bilinen Kandilli’deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği ortaya çıktı.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:25
Polisi vuran Adnan Oktar'ın militanının kimliği ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütü operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'deki görkemli villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu öğrenildi.

EMNİYET'DEKİ SORGUSU BAŞLADI

Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı. Özel Harekat Polisi can yeleği sayesinde ölümden dönmüştü.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:25
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